Völklingen : CDU veranstaltet Kegelturnier

Die CDU im Völklinger Stadtteil Wehrden veranstaltet ein Kegelturnier in der Gaststätte „Zum Kraftwerk“, Hostenbacher Str. 6. Am Samstag, 19. Oktober, wird in Teams aus jeweils vier Personen gespielt.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Person. Das Turnier startet um 17.15 Uhr. Auch Gäste, die nicht mitspielen, sind herzlich willkommen. Das teilt die CDU Wehrden mit.