Die schnelle 22-Jährige aus Völklingen : Carrie Schreiner gibt für Ferrari-Team Gas

Völklingen Rennfahrerin aus Völklingen geht mit der Kultmarke in der italienischen GT-Meisterschaft an den Start.

„Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Ich hatte mehrere Angebote wieder im ADAC GT Masters zu fahren und sogar eines aus der neuen DTM“, erklärt die 22-Jährige in einer Pressemitteilung. Die Völklingerin berichtet: „Im Dezember wurde ich zu einem Werkstest von AF Corse nach Barcelona eingeladen. Anschließend gab es ein Sechs-Stunden-Langstreckenrennen in Vallelunga. Bei beiden Veranstaltungen habe ich wohl einen guten Job gemacht, so dass dann im Januar das erhoffte Angebot für die Saison 2021 kam.“ Nach einem Treffen mit AF-Corse-Chef Amato Ferrari und einem Besuch in den „heiligen Hallen“ von Ferrari in Maranello war Carrie Schreiner sich sicher, „die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ferrari tut sehr viel für Frauen im Motorsport und ich sehe dort perspektivisch eine große Chance für meine Zukunft“.