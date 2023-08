Keine Schuld, aber auch kein Vergessen Im Einsatz für Frieden und Erinnern

Am 28. September 2022 wurden in Völklingen, mit Unterstützung von Jugendlichen der Gemeinschaftsschule Sonnenhügel, letztmals Stolpersteine verlegt. Mit dabei: Caroline Conrad, Sprecherin des Völklinger „Aktionsbündnisses Stolpersteine/Frieden“ (zweite von links) und Oberbürgermeisterin Christiane Blatt. Die drei an diesem Tag verlegten Steine sind dem Andenken an Euthanasie-Opfer gewidmet: Allein aus Völklingen wurden 40 Menschen mit Behinderungen durch die rechtsradikalen Verbrecher ermordet.

Foto: Monika Jungfleisch