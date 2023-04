Rausch aus dem Automat? Cannabis-Automaten in Völklingen

In diesen Automaten gibt es keine Kaugummis oder Colaflaschen, sondern solche Sachen wie „Vanilla Kush“, „Ananas Express“ und „Amnesia Haze“. Das sind Cannabidiol-Blüten, kurz CBD-Blüten genannt. Gewonnen werden die Blüten aus Cannabis, genauer: aus weiblichen Hanf-Pflanzen. Wird Völklingen jetzt zur Kiffer-Hauptstadt, weil ein paar dieser Hanf-Automaten in der Stadt aufgetaucht sind? Das sicher nicht, aber die in diesen Automaten angebotenen Blüten werfen Fragen auf.