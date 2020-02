Neue Fahrgastanzeige : Bus-Haltestelle am Bahnhof Völklingen vorrübergehend gesperrt

Die Bushaltestelle am Völklinger Bahnhof in Richtung Innenstadt wird vorraussichtlich bis Anfang März wegen Bauarbeiten geschlossen sein. Foto: BeckerBredel

Völklingen Pendler und Fahrgäste, die in Völklingen auf den Bus angewiesen sind, müssen sich im Bereich des Bahnhofs auf einige Änderungen einstellen. Bis Anfang März sollen die Bauarbeiten für eine neue Fahrgastanzeige vorraussichtlich dauern.

Die Bushaltestelle „Völklingen Bahnhof“ in Richtung Innenstadt soll eine neue Anzeige bekommen. Auf dieser sollen Fahrgäste in Echtzeit und mit Vorlesefunktion die aktuellen Abfahrtszeiten der Busse einsehen können. Während der Bauarbeiten hierzu, müsse die Haltestelle vorrübergehend geschlossen werden, so der Völklinger Verkehrsbetrieb in einer Mitteilung.