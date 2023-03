Für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement Steinmeier zeichnet saarländische Bürger mit Bundesverdienstkreuz aus

Der Völklinger ist seit Jahrzehnten ehrenamtlich aktiv. Mit 14 Jahren kam der gebürtige Italiener Anfang der 1960er nach Deutschland und hatte es anfangs schwer in Völklingen. Deshalb liegt ihm die Integration besonders am Herzen, aber auch die Förderung der deutsch-italienischen Freundschaft. Mehrere Vereine, zum Beispiel den Boxclub 82 Völklingen, hat Vitello in Völklingen mitgegründet, um das Zusammenleben zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten zu verbessern. Steinmeier bezeichnete ihn deshalb in seiner Rede als „Brückenbauer zwischen den Nationen“. Begeistert war auch Irmtraud Lang von der feierlichen Verleihung der Verdienstorden durch den Bundespräsidenten höchstpersönlich. „Ich hatte gar nicht damit gerechnet, ausgezeichnet zu werden“, sagt sie, umso mehr freue sie sich über die Ehrung. Seit 15 Jahren engagiert sie sich in der Trauerbegleitung und arbeitet im Team der Ehrenamtlichen auf der Palliativstation im Caritas-Klinikum Saarbrücken. Das Ehrenamt gehöre zu ihrem Leben und habe ihr Leben bereichert, erzählt die Heusweilerin.