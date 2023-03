Amtssitz für drei Tage in Völklingen Bundespräsident Steinmeier im Saarland: Das war der zweite Tag

Ein weiteres Thema war natürlich die Stadt Völklingen: Die Stadt sieht etwa Hans Agostini, Einzelhändler und Vorsitzender des Völklinger Wirtschaftskreises, derzeit in einer „Aufwärts-Phase“, auch dank des neuen Modeparks Röther in der City, dank etwa 20 Arztpraxen im engen Umfeld und natürlich dank der umfangreichen Investitionen, die stahl plant. Oberbürgermeisterin Christiane Blatt (SPD) ergänzte, dass es bald eine City-Managerin gebe, was dem Aufwärtstrend zugutekomme. Dr. Cem Özbek, Kardiologie-Chef der SHG-Kliniken, ging auf die positive Entwicklung auch dank der Spezialisierung der Klinik in der Stadt ein – dort würden inzwischen etwa 50 Prozent der saarländischen Herzinfarkt-Patienten behandelt. Aber nicht alles geht aufwärts: Diakon Patrick Winter berichtete vom Zulauf an der Essensausgabe der Emmaus-Stube.