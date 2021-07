Bundeskriminalamt : So viel Korruption gibt es in Deutschland

So viel Korruption gibt es in Deutschland

Saarbrücken Im Jahr 2019 gab es 5428 Fälle von Korruption in Deutschland. Die Dunkelziffer ist hoch.

Die Fallzahl von 2019 ist im Vergleich zu 2018 um 42,7 Prozent gestiegen, während die daraus ermittelte Schadenssumme um 61,2 Prozent auf „nur“ 47 Millionen Euro gesunken ist. Das BKA macht aber auch darauf aufmerksam, dass zum einen eine genaue Schadensermittlung sehr schwierig ist, zum anderen neben den materiellen Schäden auch bedeutende immaterielle Schäden entstehen: „So schädigt Korruption das Grundvertrauen des Bürgers in die Unabhängigkeit, Unbestechlichkeit und Handlungsfähigkeit des Staates und in die Integrität der Wirtschaft“, heißt es in einer Information des BKA.