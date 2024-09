Völklinger Technik Neues System sorgt für Turbo-Termine im Bürgerbüro Völklingen

Däumchen drehen im großen Stil. Davon konnte einst ein Liedchen singen, wer in Völklingen – und andernorts – zur Führerschein-Zulassungsstelle musste oder etwa einen neuen Personalausweis beantragte. Jetzt geht’s, dank Modernisierung und Digitalisierung, deutlich schneller: Direkt nach dem Betreten des Neuen Rathauses in Völklingen kann man sich – am besten nach vorheriger Online-Anmeldung – seit Jahresbeginn an einem „Anmelde-Automaten“ registrieren, wird dann über einen Bildschirm aufgerufen und so zum Beispiel an einen der Schalter im Bürgerbüro oder eben zur Führerscheinstelle gerufen. „Das geht manchmal so schnell, dass es schon – nicht ernstgemeinte – Beschwerden gab, man habe gar keine Zeit, sich hinzusetzen“, schildert Bürgermeister Christof Sellen zufrieden.