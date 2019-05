Stadtratswahl in Völklingen : Bürger-Liste ärgert SPD und CDU

Völklingen „Wir Bürger Völklingen“ holte auf Anhieb bei der Stadtratswahl am Sonntag 20 Prozent der Stimmen. CDU und SPD müssen herbe Verluste hinnehmen.

Erst verliert er 2017 nur hauchdünn die Oberbürgermeister-Stichwahl in der Stadt Völklingen, nun zieht Stephan Tautz mit seiner Liste „Wir Bürger Völklingen“ mit über 20 Prozent in den Stadtrat ein. „Ich hatte zehn Prozent plus erwartet“, sagt er dazu am Montag, einen Tag nach dem Wahlerfolg. Dass das Plus aber so groß ausfällt, freut Tautz natürlich. Damit ist „Wir Bürger“ auf Anhieb die drittstärkste Kraft im Kommunalparlament. Die CDU ist in Reichweite mit 22,3 Prozent. Die SPD wird stärkste Fraktion mit 26,5 Prozent. Beide haben aber sehr stark an Stimmen eingebüßt, die SPD um 9,2 Prozent, die CDU um 8,4 Prozent gegenüber 2014.