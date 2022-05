Nazi-Einflüsse entfernt : Neue Buchstabiertafel mit Namen von saarländischer Stadt

Zum Buchstabieren am Telefon gibt es nun eine neue Buchstabiertafel. Foto: dpa/Marc Müller

S wie Siegfried oder Z wie Zacharias: So haben viele bislang beispielsweise Namen am Telefon buchstabiert. Doch die alte Buchstabiertafel hatte noch viele Nazieinflüsse. Jetzt wurde eine Neue veröffentlicht – mit dem Namen einer Stadt im Saarland.

Buchstabiert wird künftig von A wie Aachen bis Z wie Zwickau. Das Deutsche Institut für Normung (DIN) in Berlin hat die neue Buchstabiertafel veröffentlicht. Die DIN 5009 für „Ansagen und Diktieren von Texten und Schriftzeichen“ greift jetzt fast durchgehend auf Städtenamen zurück.

Bislang wurden vor allem Vornamen benutzt, etwa C wie Cäsar oder E wie Emil. 16 Männernamen standen dabei sechs Frauennamen gegenüber. Darunter auch das X für den negativ besetzten Namen Xanthippe. Die Ehefrau des griechischen Philosophen Sokrates gilt – ohne historische Belege – als Inbegriff eines zänkischen Weibes. Das ist nun mit Xanten gelöst.

Jüdische Namen aus der Buchstabiertafel verschwunden

Anstoß für die Neugestaltung der Buchstabiertafel war auch ein Hinweis des baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten Michael Blume. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden alle jüdischen Namen in der Tafel ersetzt.

Schon die Befassung mit einer möglichen Überarbeitung der Buchstabiertafel hatte allerdings Diskussionen ausgelöst. Die Anwendung von Norm und Buchstabiertafel sei freiwillig, hieß es nun in einer Mitteilung. Gedacht ist sie vor allem für Wirtschaft und Verwaltung. International wird ohnehin anders buchstabiert, basierend auf dem Englischen.

Völklingen auf der Buchstabiertafel

Die eingesetzte Kommission hat nun im Vergleich zu einem ersten Entwurf noch einmal neun Städtenamen ersetzt. So musste Augsburg Aachen weichen, um den Doppellaut „Au“ am Anfang zu vermeiden. Ein ähnliches Schicksal ereilte Stuttgart mit seinem „St“. Nun heißt es: S wie Salzwedel. Andere Großstädte wie B-erlin, H-amburg und M-ünchen setzten sich durch. Die Umlaute Ä, Ö, Ü haben gar keine Städte abbekommen. Wer etwa ein Ü buchstabieren will, kann jetzt „Umlaut Unna“ angeben.