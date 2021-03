In Zeichen deutsch-französischer Freundschaft : Verdienstorden für Völklinger Lebensretter Dr. Cem Özbek

Dr. Cem Özbek Foto: Oliver Dietze

Völklingen/Berlin „Gelebte Solidarität – Engagiert in der Corona-Pandemie“ – unter diesem Motto verlieh Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag im Berliner Schloss Bellevue den Bundesverdienstorden auch an Dr.