Das leidige Lied von bröckelnden Brücken Was zu tun ist, wenn der Beton bröselt

Was haben wir in der Grundschule über diesen Witz gelacht: „Vorsicht! Die Stufen sind aus Be-TONG!“ – Gut, Grundschüler-Witze sind nicht immer die besten. Eines stimmt aber: Beton ist eine harte Sache – und seit Jahrzehnten bei vielen Bauprojekten das Mittel erster Wahl, besonders beim Brückenbau. Andererseits berichten wir immer wieder über schwächelnde Brücken, deren Beton sanierungsbedürftig ist. Zuletzt über die zur Autobahn 620 gehörende Rosseltalbrücke, die über den Völklinger Stadtteil Wehrden verläuft: Die Brücke wird – ab Spätsommer oder frühem Herbst – saniert, im Winter ruhen die Arbeiten, die möglichst vor Winter 2026 abgeschlossen sein sollen. Die Brücke ist in dieser Zeit nur einspurig befahrbar, wenige Tage Vollsperrung gibt es auch (wir berichteten).