Mülltonne und Keller angezündet Brandstiftung in Völklingen – 95-Jährige mit Drehleiter aus Wohnung gerettet

Völklingen · In der Nacht auf Freitag hat es in Völklingen gleich zweimal gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei geht davon aus, dass zumindest ein Brand bewusst gelegt wurde. Was bekannt ist.

22.09.2023, 15:29 Uhr

Foto: dpa/Monika Skolimowska