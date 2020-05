Polizei ermittelt : Brandstiftung zerstört Motorroller

Völklingen Polizeiinspektion Völklingen sucht nach Straftat in Luisenthal Zeugen.

Zeugenaussagen lassen drauf schließen, dass jugendliche Brandstifter im Völklinger Stadtteil Luisenthal für einen größeren Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Motorrollers gesorgt haben. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 20.45 Uhr auf einem Braschenplatz neben dem Saarleinpfad in Höhe des Hauses Nummer 310 in der Straße des 13. Januar. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Luisenthal gelöscht, die mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort war. Eine Zeugin hatte eine Stunde vor dem Feuer drei Jugendliche im Alter von etwa 15 bis 18 Jahren beobachtet, die dort um den silbernen Roller gestanden hätten, berichtet die Polizei. Einer der Jugendlichen sei von großer Gestalt und habe blondes Haar. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein.