Aus dem Polizeibericht Brandstiftung in Wohnhaus-Keller und an Mülltonne

Zu einem Kellerbrand kam es um 0.25 Uhr in der Nacht zu Freitag in der Rathausstraße 12 in Völklingen. „Nachdem zunächst eine brennende Mülltonne hinter dem Einkaufsmarkt Woolworth durch die Feuerwehr gelöscht worden war, hatte ein Anwohner die Feuerwehr über einen Kellerbrand in der Rathausstraße 12 informiert“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, eine 95jährige Frau musste dabei jedoch mittels Drehleiter aus ihrer Wohnung geholt werden. Alle Bewohner blieben unverletzt.