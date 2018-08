Brandstifter hält Polizei und Feuerwehr in Atem

(red) In der Nacht zum Sonntag hielt ein unbekannter Brandstifter die Polizei Völklingen und die Feuerwehr auf Trab. Im Zeitraum zwischen 2.20 Uhr und 4.20 Uhr brannten nacheinander die Papiercontainer in Völklingen in der Stadionstraße, in der Püttlinger Straße und in Hostenbach in der Straße Zum Sitters. Die Schadenshöhe ist noch nicht zu beziffern.

Hinweise erbittet die Polizei in Völklingen unter Tel. (0 68 98) 20 20.