Sternsinger tun Gutes : Sternsinger-Treffen des Bistums Trier

ARCHIV - 29.12.2017, Rheinland-Pfalz, Trier: Sternsinger ziehen bei der bundesweiten Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen durch die Innenstadt. (zu dpa «Sternsinger» vom 02.01.2019) Foto: Harald Tittel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Harald Tittel

Die bistumsweite Eröffnung der Sternsingeraktion 2020 ist am Donnerstag, 2. Januar, in Völklingen. Der Auftaktgottesdienst in der Pfarrkirche St. Eligius mit Weihbischof Robert Brahm beginnt um 11 Uhr.

