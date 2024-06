Bildung & Chancengleichheit Geld für Völklinger Grundschulen

„Es ist das größte Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“, schreibt die Pressestelle des Bundesbildungsministeriums und meint damit das „Startchancen-Programm“, für das Bund und Länder innerhalb von zehn Jahren etwa 20 Milliarden Euro investieren. Das Geld soll gezielt an Schulen eingesetzt werden, die einen großen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler hat. Gemeint sind damit Armut, Migration oder auch das „Verfehlen der Mindeststandards in Deutsch und Mathe“ – mithin soll das Programm also auch Kindern – wie es gerne umschrieben wird – aus bildungsfernen Familien zugutekommen.