Aus dem Völklinger Polizeibericht : Betrunkener Rollerfahrer stürzt und versteckt sich

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Völklingen Um 3.17 Uhr in der Nacht zu Samstag wurde die Völklinger Polizei in die Bismarckstraße gerufen, wo ein Motorroller-Fahrer gestürzt war. Bei der Anfahrt bemerkten die Beamten einen Mann mit Motorradhelm unterm Arm, der sich in einem Hinterhof verstecken wollte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ