Berufsbildungszentrum Völklingen stellt sich vor : Marie-Curie-Schule informiert im Netz

Völklingen Da die Infoveranstaltungen – darunter der Tag der offenen Tür – entfallen, stellt sich das Berufsbildungszentrum (BBZ) Völklingen im Internet vor. Los geht’s am 30. Januar mit einem digitalen Info-Tag.

Es folgen interaktive Aktionen zu unterschiedlichen Themen, welche die Schulhomepage in regelmäßigen Abständen ankündigt. Im Netz präsentiert die Schule ihre Bildungswege. Mit Betrieben bildet das BBZ Völklingen in 17 Berufen aus. Junge Leute können den Hauptschulabschluss, die mittlere Reife oder das Abi am BBZ machen.