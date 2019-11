Ausgelaufener Treibstoff : Polizei und Feuerwehr im Einsatz auf der Saar

Foto: BeckerBredel 9 Bilder Diesel in die Saar gelaufen - Polizei und Feuerwehr im Einsatz.

Völklingen An der Eisenbahnbrücke zwischen Wehrden und Hostenbach ist am Mittwochmorgen, 27. November, Diesel in die Saar gelaufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken