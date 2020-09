Erwischt : Bei Hauskontrolle Einbrecher in Luisenthal aufgeschreckt

Bei Hauskontrolle Einbrecher in Luisenthal aufgeschreckt

Völklingen Verwandter des Hausbesitzers kam zur rechten Zeit.

Ein Einbrecher hatte sich am Mittwochabend, kurz vor 21 Uhr, in einem freistehenden Einfamilienhaus in der Straße-des-13-Januar im Völklinger Stadtteil Luisenthal zu schaffen gemacht. Der Hauseigentümer war verreist, doch zufällig kam ein Verwandter von ihm vorbei, um im Haus nach dem Rechten zu sehen. Als der Täter das bemerkte, flüchtete er, ohne dass es zu einem direkten Kontakt mit dem Verwandten des Hausbesitzers kam. Wie die Polizei weiter berichtet, ist über die eventuelle Beute des Einbrechers noch nichts bekannt.