Völklinger Narren : Beele’s sorgen für Fastnachtsmusik in Völklingen

Beele’s sorgen für Fastnachtsmusik in Völklingen

Völklingen Normalerweise organisiert die Karnevalsgesellschaft „Die Beele’s“ am Fastnachtssonntag in Völklingen-Ludweiler einen der größten Umzüge im Saarland. Doch wegen der Corona-Pandemie fällt das Spektakel aus und die Straßen bleiben leer.

Unter dem Motto: „Bleibt gesund, macht es euch zu Hause bunt und feiert bis die eigenen vier Wände wackeln! Musik soll uns in diesem Jahr aus der Ferne miteinander verbinden. Sei kein Narr, bleib daheim und halte die Coronaregeln ein!“ ruft die Karnevalsgesellschaft zur etwas anderen Fasnachtskampagne auf.

Ganz ohne Feierstimmung soll der Sonntag aber nicht vorbeigehen. „Am Faasendsonntag beschallen wir von 13.30 bis 16.30 Uhr Ludweiler mit Faasendmusik, die auch über einen Livestream zu hören sein wird“, teilen die Beele’s mit. Einfach bei der Videoplattform YouTube „Ludweiler Faasendsonntag-Gaudi DAHEMM im Livestream“ in die Suchleiste eingeben und digital mitfeiern.

Die Ludweiler Narren würden sich freuen, wenn viele Karnevalisten mithelfen, Ludweiler zu schmücken und in ein buntes, närrisches Fahnenmeer zu verwandeln. Die Beele’s wollen mit dieser Musikaktion auch Grüße an alle Nachbarvereine der Region senden, die unter anderen Umständen an diesem Wochenende gemeinsam mit den Beele’s die Faasend gefeiert hätten.