Tolle Tage 2024 im Saarland In Ludweiler wurde die Narren- zur Party-Meile der Beele’s

Bewundernswert auch, wie viel Mühe so manche Fastnachter in ihre Kostüme stecken, etwa die prächtigen Vogelwesen mit ihren fantasievollen Federkleidern, die Aktivengarde der Beele’s in ihrer barocken Tracht und Pracht oder die Ludweiler „Iwwa Zwerge“ mit buntem Frack, Rothaar-Perrücken und Zylinderhüten, die den Verrückten Hutmacher aus Alice im Wunderland vor Neid erblassen lassen würden. Auch aus den benachbarten Vereinen waren viele Freunde mit Gruppen und Fahrzeugen gekommen. Und ein Garant für musikalisch anheizende Klänge war die heimische Brassband.