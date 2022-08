Die Bagger kommen : Bauarbeiten mit Straßensperrungen im Stadtgebiet

Mehr Baustelle in Völklingen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Völklingen Tiefbauarbeiten, die derzeit und demnächst in Völklingen laufen, können zu Verkehrsbehinderungen führen, kündigt die Stadtpressestelle an. So dauert die Teilsperrung der Klarenthaler Straße in Höhe der Eisenbahnunterführung, die eigentlich abgeschlossen sein sollte, wohl doch bis etwa 5. September.

