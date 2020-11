Leichte Verkehrsstörung geht weiter : Bauarbeiten in Völklingen noch bis 12. November

Völklingen Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) hat am Montag mit dem letzten Bauabschnitt der Instandsetzung der L 136 (Hohenzollernstraße) in der Ortsdurchfahrt Völklingen begonnen. Die Verkehrsströme werden umgeleitet, so derInnerstädtische Verkehr im Kreuzungsbereich Moltkestraße/Karl-Jansen-Straße über die Bismarckstraße, Am Hüttenwerk zur Südtangente Richtung Luisenthal und Fürstenhausen.

