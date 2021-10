Warten auf neues Oberstufenzentrum für Völklingen und Püttlingen : Feuertüren fehlen: Schul-Eröffnung verzögert sich

Geplantes Oberstufenzentrum in Völklingen für die Völklinger und Püttlinger Gemeinschaftsschulen. Foto: Blaes/ Regionalverband

Völklingen/Püttlingen Und wieder schlägt der Baustoff-Mangel zu: Oberstufen-Schüler aus Völklinger und Püttlinger Gemeinschaftsschulen müssen sich noch gedulden.

In Völklingen entsteht nahe der Stadtgrenze Richtung Püttlingen ein neues Gebäude für eine gemeinsame gymnasiale Oberstufe der Völklinger und Püttlinger Gemeinschaftsschulen mit großer Mensa (die SZ Berichtete). Die Eröffnung des Oberstufenzentrums, eigentlich für Herbst 2020 geplant, hatte sich bereits verzögert, weil bei den Arbeiten unerwartet ein alter Bunker im Weg war und Brandschutztüren nicht geliefert wurden. Wie die Pressestelle des Regionalverbandes nun mitteilte, hat sich die Lieferung der Brandschutztüren erneut verzögert, so dass mit der Eröffnung erst – voraussichtlich – am 1. Dezember zu rechnen sei.