Vöklingen-Wehrden Bares für Baris: Fortbestand des Vereins gesichert

Erst kürzlich wurde das soziale Projekt der „Stadtteilmütter“ in der „Nördlichen Innenstadt“ für die kommenden drei Jahre finanziell abgesichert. Nun wird auch das Projekt „Baris“ in Völklingen-Wehrden fünf Jahre verlängert. Ziel des Projektes ist es, „Menschen in benachteiligenden Lebenssituationen“ zu unterstützen. Der neue Kooperationsvertrag wurde zwischen dem Träger-Verein „Baris – Leben und Lernen“, der Arbeitskammer des Saarlandes und dem Regionalverband Saarbrücken geschlossen.