Für die Industrie der Zukunft Bald Wasserstoff aus Völklingen-Fenne - EU gibt grünes Licht zur Förderung des Hydro-Hub

Es ist noch keine drei Wochen her, da berichteten wir, dass für die auf dem Kraftwerksgelände in Völklingen-Fenne geplante Wasserstoff-Produktion noch eine wichtige Entscheidung der Europäischen Union aussteht. Jetzt ist es soweit: Die Europäische Kommission hat am Donnerstagnachmittag unter anderem den in Fenne geplanten „Hydro-Hub“, den die Steag-Tochter Iqony betreiben will, zu einem „Wichtigen Projekt von gesamteuropäischem Interesse“ erklärt („Important Project of Common European Interest“ – IPCEI). Damit ist es der Bundesregierung erlaubt, für das Projekt eine staatliche Förderung zu geben. Ohne eine solche finanzielle Förderung könnte das Projekt zur Erzeugung von klimaneutralem „grünen“ Wasserstoff, wie er etwa für die Transformation der saarländischen Stahlindustrie benötigt wird, nicht an den Start gehen.