Backwaren in der Poststraße Diese Raritäten bietet die neue Bäckerei Berni in Völklingen

Der Leerstand in der Poststraße 8a in Völklingen war nur von kurzer Dauer. Denn nach der Schließung der Bäckereifiliale Pusse hat nun die Bäckerei Berni den Standort übernommen. Die neue Bäckerei öffnete am Dienstag, 5. Dezember ihre Türen. Zusammen mit seinem Lebensgefährten Bernhard Jesuthas führt Benjamin Lambert die Filiale in Völklingen.