Völklingen : Ein grüner Sessel zur Völkerverständigung

Völklingen Zehn Völklingerinnen und Völklinger verschiedener Herkunft erzählten ihre Geschichte. Die Arbeiterwohlfahrt veröffentlichte sie.

Auch Edgar Flick ist in Völklingen geboren, er berichtet: „Ich habe hier liebe Menschen kennengelernt und bin froh, am Projekt teilgenommen zu haben.“ Maria Nickel bringt für ihre Geschichte die Lehrbriefe und Bescheide ihres Vaters aus der Kriegszeit mit. Durch das Gespräch bemerken sie und Grazyna Gerlich, dass ihre Eltern sich beinahe begegnet sind. Als Nickels Vater im Zweiten Weltkrieg durch Polen marschierte, saß Gerlichs Mutter angsterfüllt im Haus. Heute sind die Töchter befreundet. Sie seien froh, dass sie sich kennengelernt haben, erzählen die beiden Frauen.

Neruz Darwish stammt aus Syrien, sie hat dank des Projekts ihre Deutschkenntnisse verbessert. Nun traut sie sich sogar, vor anderen deutsch zu sprechen. Das Quartiersprojekt eröffnete ihr Möglichkeiten, in Völklingen wirklich anzukommen. Davon berichtet sie. Der Vater Busfahrer, der Mann ein Landwirt, der Familie ging es gut. Sie hatten Immobilien und vermieteten Wohnungen, bis der Krieg kam und sie alles zurückließen. Heute leben ihre Geschwister in Europa verteilt, die Kinder erlernen Berufe, die Familie hat einen neuen Lebensmittelpunkt. „Und alle leben in Frieden“, was das Wichtigste sei. Neruz dankt Gott und den Menschen, die sie aufgenommen haben, unter anderen im jetzt vorgelegten Heft.