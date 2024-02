Papierboote XXL „Bo(o)tschaft“ zum Flüchtlingstag

„100 Boote – 100 Millionen Menschen“ ist ein sozialkritisches Kunstprojekt der Arbeiterwohlfahrt (AWO) aus Sachsen-Anhalt. Das Projekt bezieht engagierte Menschen in ganz Deutschland ein, startete jedoch in dem ostdeutschen Bundesland: Im vorigen Spätsommer wurden mit vielen Engagierten in Sachsen-Anhalt 100 fünf Meter lange „XXL-Papierboote“ gefaltet, die dann, seit Oktober, in ganz Deutschland verteilt wurden. Eines dieser riesigen Papierboote kam mit der Bitte, es künstlerisch zu gestalten, zum AWO Jugendwerk nach Ludweiler in den Warndt.