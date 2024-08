Aus dem Polizeibericht Autofahrer greift in Völklingen Passant mit Pfefferspray an

Der Passant trat auf die Fahrbahn, um in Höhe einer Gaststätte die Straße zu überqueren. In diesem Moment soll sich ein blauer VW Golf mit „VK“-Kennzeichen mit überhöhter Geschwindigkeit genähert haben, der in Richtung Hofstattstraße fuhr. „Der Geschädigte sprach den Fahrer verärgert über die rücksichtslose Fahrweise an. Es wurde vereinbart, das Gespräch an der nahegelegenen Kirche in der Poststraße fortzusetzen, um die Angelegenheit zu klären“, heißt es im Polizeibericht. Am Treffpunkt jedoch stieg der Fahrer aus und sprühte dem anderen Mann unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Dann fuhr der Täter weiter in Richtung Hofstattstraße. Der Mann war etwa 20 bis 30 Jahre alt, europäischer Phänotyp, Tattoo auf einem der Unterarme. Er trug eine Brille und hatte kurze dunkle Haare mit blonden Strähnen.