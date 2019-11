Autoklau in Autohandel : Diebe stehlen silbernen Audi in Völklingen

Völklingen Bei einem Autohandel in der Ludweilerstraße 314 in Völklingen-Geislautern ist ein Fahrzeug geklaut worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, hat sich der Diebstahl bereits zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen ereignet.

Die Täter nahmen einen silbernen Audi TT mit grauen Felgen mit. Die Fahrzeugschlüssel und die Papiere sind noch im Besitz des Händlers. Nach dessen Angaben hatte der Audi einen Wert von 13 000 Euro.