Aus dem Polizeibericht Rettungswagen ausgebremst

Die Besatzung eines Rettungswagens meldete der Polizei am Dienstag, 14.30 Uhr, dass sie auf der A620 bei Völklingen durch ein silbergraues Auto ausgebremst und bedrängt wurde. Der Rettungswagen (RTW) fuhr von der Karolinger Brücke in Völklingen auf die Autobahn in Richtung Saarbrücken auf, musste jedoch auf der kurzen Auffahrt verkehrsbedingt abbremsen, was den Fahrer des nachfolgenden Wagens offenbar ärgerte. Er fuhr auf der Autobahn vor den RTW, bremste abrupt auf 50 Stundenkilometer herunter und fuhr dann mit Warnblinklicht und in Schlangenlinien so vor dem RTW her, dass dieser längere Zeit nicht vorbei kam. Der Fahrer wurde von der Polizei in Saarbrücken gestellt, ein Strafverfahren wegen Nötigung eingeleitet.