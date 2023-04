Auszeichnung Stahlsternchen sind jetzt „Faire Kita“

„Damit unsere Kita diese Zertifizierung erhält, müssen wir Produkte aus fairem Handel bereitstellen und nachweisen, dass wir die Themen Mülltrennung, Recycling und Upgrading leben“, sagte die Einrichtungsleiterin bei der Übergabe. „Wir bringen den Kindern ressourcenschonende Lebensweisen näher, indem wir ihnen die Beachtung der Lebenskreisläufe erklären. Zum Beispiel behandeln wir, was eine Pflanze zum Wachsen benötigt. Wir möchten darauf hinweisen, dass alle Ressourcen eine Wertigkeit haben und dass wir achtsam damit umgehen müssen und wir gehen auf Kinderrechte in den anderen Ländern ein.“ Außerdem sei der ökologische Anbau ein wichtiges Thema. So bepflanze die Kita Hochbeete, um das Wachstum der Pflanzen beobachten zu können.