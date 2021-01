Groß in Mathe und Naturwissenschaften : Ehre für Warndt-Gymnasium

Groß in Mathe und Naturwissenschaften

Völklingen Das Völklinger Warndt-Gymnasium wurde vom Verein „MINT Zukunft“ – online – erneut als „MINT-freundlich Schule“ ausgezeichnet. „MINT“ steht für Schulfächer aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für besonderes Engagement im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich, ein entsprechender Zweig kann am Warndt-Gymnasium ab Klassenstufe 8 gewählt werden.

„MINT Zukunft schaffen“ ist ein Verein deutscher Arbeitgeber mit Sitz in Berlin. Er wurde 2008 mit dem Ziel gegründet, Fachkräftemangel in naturwissenschaftlich-technischen Berufen entgegenzuwirken. Zudem soll Bildung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gestärkt werden.