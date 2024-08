Die Stahlbranche als Arbeitsplatz 150 „Neue“ bei Saarstahl und Dillinger

Die Stahl-Holding-Saar (SHS) mit den Stahlkonzernen Saarstahl und Dillinger konnte am Montag 150 neue Auszubildende für das im September beginnende Lehrjahr begrüßen, die Ausbildungen betreffen dabei eine ganze Palette von Berufen. 125 junge Männer und 25 junge Frauen treten nun zum neuen Lehrjahr ihren Dienst an. „Leider kommen immer noch zu wenig Frauen in Industrieberufe. Mit einem Frauenanteil von einem Viertel wären wir zufrieden“, schildert Cornelis Wendler, Leiter für Bildung und Personalentwicklung bei Saarstahl und Dillinger.