SPD Völklingen fordert : SPD: Völklinger Mühlgewannschule soll Kunst- und Kulturzentrum sein

Die ehemalige Mühlgewannschule in Völklingen. Foto: BeckerBredel

Völklingen Was wird aus der ehemaligen Mühlgewannschule in Völklingen? Die SPD Völklingen spricht sich dafür aus, das leer stehende Gebäude in der Innenstadt zu einem Kunst- und Kulturzentrum zu machen. Das erklärte die SPD Fraktion in einer Pressemitteilung.