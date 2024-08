Diabetischer Fuß Aus für „Fußklinik“ der SHG in Völklingen

Unangenehm. Sehr sogar. Laut Bundesgesundheitsministerium leiden über sieben Prozent der erwachsenen Deutschen im Alter zwischen 19 und 79 Jahre an einer Diabetes-Erkrankung. Nimmt man Altersdiabetes bei über 80-Jährigen hinzu, sind es noch deutlich mehr. Etwa 15 Prozent der Diabetiker bekommen, so die Deutsche Diabetes Gesellschaft, im Laufe ihres Lebens einen „Diabetischen Fuß“ – genau genommen das „Diabetische Fußsyndrom“ (DFS), also Gefühllosigkeit und schlecht heilende Wunden an den Füßen, die im Extremfall bis zu Amputationen führen können. Schätzungsweise haben etwa 250 000 Diabetiker in Deutschland solche Fußwunden.