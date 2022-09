Immer mehr Hilfesuchende : Aufnahmestopp bei Völklinger Tafel

Völklingen Weniger Lebensmittel-Spenden, größerer Andrang: Am Freitag mussten zwanzig Hilfesuchende abgewiesen werden. Diakonie sucht dringend weitere Helfer.

„Die Tafel Völklingen in Trägerschaft der Diakonie Saar sieht sich gezwungen, einen Aufnahmestopp für weitere Kundinnen und Kunden zu verhängen“, kündigt die Diakonie in einer Pressemitteilung an. „Seit Wochen gehen die Lebensmittel-Mengen, die wir von den Geschäften erhalten, zurück, die Anmeldezahlen steigen, und auch beim Abholen und Sortieren der Lebensmittel stoßen wir an die Grenzen der Machbarkeit“, erklärt Reiner Daschmann, der Tafel-Koordinator der Diakonie. Allein am vorigen Freitag, so Daschmann, mussten 20 Personen abgewiesen werden.