Förderprogramm des Jobcenters : Auch Völklingen beschäftigt Arbeitslose

Völklingen Verwaltung gibt rechtliche Bedenken auf. Saarbrücken nutzt Förderprogramm „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ des Jobcenters bereits.

Die Stadtverwaltung will sechs Langzeitarbeitslosen in Völklingen eine Perspektive bieten und sie mithilfe des Förderprogramms „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ des Jobcenters im nächsten Jahr in Vollzeit beschäftigen. Die Verwaltung habe den Antrag auf Lohnkostenzuschüsse an das Jobcenter des Regionalverbandes geschickt mit der Bitte, die Arbeitslosen „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ einstellen zu können, teilt Pressesprecher Sebastian Feß mit. Nach Angaben des Jobcenters soll die Beschäftigung am 1. April beginnen. Feß erklärt, dass zwei Personen die Schulhausmeister unterstützen und vier zur Pflege von Parks und Friedhöfen eingesetzt werden. „Die Arbeitsverträge sollen zunächst für zwei Jahre befristet werden.“ Eine Verlängerung um bis zu drei Jahre sei möglich. Die Stadtratsfraktion Wir Bürger hatte im August in der Saarbrücker Zeitung kritisiert, die Stadt Völklingen nutze dieses Förderprogramm im Gegensatz zu anderen Kommunen nicht.