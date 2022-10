Leckeres, wenn’s dunkel wird : Mittelalterliches beim Mondscheinmarkt Völklingen

Der Völklinger Mondscheinmarkt findet in der Fußgängerzone statt. Foto: GWIS / Honk Photography/HONKPHOTO HOLGER KIEFER

Völklingen Die Völklinger Stadtmarketinggesellschaft GWIS (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Innovation und Stadtmarketing) lädt am Freitag, 4. November, zum Mondscheinmarkt in der Fußgängerzone rund um die Kirche St. Eligius ein.

Von 16 bis 23 Uhr locken Marktstände und ein buntes Programm in die Völklinger Innenstadt. Der Markt widmet sich nicht zuletzt dem guten Essen, etwa mit lberoschinken, Natursalzen, Eingekochtem aus Frankreich oder auch Wild und Ziegenkäse aus der Region und Süßwaren. Zudem gibt es Handarbeiten, Schmuck und viel Dekoratives. „Über 90 Händler und Gastronomen haben ihre Teilnahme angekündigt. Das ist ein neuer Rekord für die Veranstaltung.“, freut sich GWIS-Geschäftsführer Lars Hüsslein. Veranstaltungsleiter Christoph Eugen schildert: „Mit ‚Lorraine Médiévale‘ aus Völklingen haben wir einen Kooperationspartner gefunden, der mit mittelalterlichen Marktständen ein ganz besonderes Flair in die Veranstaltung bringt. Musikanten, Gaukler und Feuerartisten auf dem gesamten Festgelände runden das Programm ab.“ Auch in der St. Eligius-Kirche werde es ein Programm geben.