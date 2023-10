Regionalverband investiert über 50 Millionen in Völklingen Arbeiten am Berufsbildungszentrum im Zeitplan

Wenn alles fertig ist, liefert eine große Photovoltaik-Anlage Strom für den Eigenbedarf, und eine mechanische Gebäudelüftung mit Wärmerückgewinnung steuert das Raumklima. In eines der beiden neuen Gebäude zieht die Verwaltung ein. Platz ist auch für einen Veranstaltungsraum und eine Cafeteria reserviert. Der Haupteingang wird von der Straße Am Bachberg an die Moselstraße verlegt. Schon lange galt das in den 1970er Jahren errichtete BBZ als sanierungsbedürftig. Die Gebäudehülle war nicht gut gedämmt, es gab keine Barrierefreiheit, und die Technik in den Räumen war veraltet. Zwischenzeitlich war sogar über einen Umzug der Schule in die Völklinger Innenstadt diskutiert worden. 2016 hatte die Regionalversammlung dann den Verbleib des Berufsbildungszentrums auf dem Heidstock beschlossen.