Stadt erklärt: Verkehrsproblem ist entschärft : Anwohner in Ludweiler atmen auf

Ludweiler Verwaltung: Es gibt jetzt weniger Durchgangsverkehr in der Rosseler Straße

Eine Verkehrsmaßnahme der Stadt Völklingen gegen den Durchgangsverkehr in der Rosseler Straße in Ludweiler zeigt offenbar Wirkung. Das teilte die Verwaltung am Dienstag im Stadtratsausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt mit. Seit auf dem Rotweg, der Landstraße zwischen Völklingen und Großrosseln, das Tempo auf 50 Stundenkilometer beschränkt worden ist, nutzten Autofahrer zunehmend die Rosseler Straße in Ludweiler als Abkürzung in den Warndt. Nach Protesten von Anwohnern hatte die Verwaltung dann folgende Maßnahme ergriffen, die Pressesprecher Uwe Grieger im März so erklärte: „Der Abschnitt der Rosseler Straße, auf dem bisher die Autos vom Rotweg her einfahren, wird zur Einbahnstraße in Gegenrichtung. In Höhe der Waschanlage wäre dann für Fahrer, die durch Ludweiler Wohngebiete abkürzen wolle, Endstation.“ An dieser Stelle soll die Fahrbahn auf 3,20 Meter verengt werden.