Buchvorstellung : Lesung im Alten Rathaus Völklingen

Völklingen Der saarländische Autor Sebastian Andreas Rouget liest am Donnerstag, 26. September, 18 Uhr, im Alten Rathaus in Völklingen. Er stellt seinen Erzählungsband „Drei Stufen im Trockenen“ vor und zeigt im Duett mit Marco Zimmer, wie man erzählende Texte in Musik umwandeln kann.

In seinem Buch erzählt Rouget von jenen Momenten der Ohnmacht, die uns aus der Bahn, aus dem so zementiert scheinenden Gleichgewicht werfen. Ein in die Jahre gekommener Protestsänger gerät bei seinem Gastspiel auf dem Land in eine haltlose Lage.