Karacho An die Wand gefahren

Zum Haushaltsentwurf selbst: Ja, eine Grundsteuererhöhung wäre schmerzlich und Völklingen braucht strukturelle Finanzhilfe. Das ändert aber nichts daran, dass die Stadt böse in die Bredouille geraten kann, wenn sie keinen Haushalt zustande bringt. Zugegeben: Einen gewissen Reiz hätte es, die Karre gegen die Wand fahren zu lassen, als Fanal für eine gerechtere Finanzausstattung der Kommunen. Aber keiner kann in die Zukunft blicken, und Völklingen hatte 2008, 2018 und 2021 ordentliche Überschüsse. Wer sagt, dass eine boomende Stahlbranche und die neuen Logistik-Ansiedlungen nicht wieder für Aufschwung sorgen? Dann würde die Karre ganz unnötig an der Wand kleben ...