Industriedenkmal : Völklingens Weltkulturerbe hat Jubiläum

Die Gebläsemaschin 9 wird sich während einer der Jubiläumsführungen wieder in Bewegung setzen. Foto: Franz Mörscher. Foto: Franz Mörscher

Völkingen Vor 25 Jahren nahm eine Organisation der Vereinten Nationen die Alte Hütte in eine weltweit beachtete Liste auf. Zwei Sonderführungen würdigen das Jubiläum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

(red) Gegen Jahresende gibt es in Völklingen ein Silberjubiläum. Am 17. Dezember 1994 erhob die Bildungsorganisation der Vereinigten Nationen, die Unesco, die Völklinger Hütte in den Rang eines Weltkulturerbes. Es ist das erste Industriedenkmal auf der Welterbeliste aus der Blütezeit der Industrialisierung, waren doch traditionell nur Kathedralen, Altstädte oder Schlösser dort aufgelistet. Heute ist das Weltkulturerbe Völklinger Hütte weltweit das einzige Eisenwerk aus der Blütezeit der Industrialisierung, das vollständig erhalten ist und ein Kulturort des 21. Jahrhunderts.

Am Dienstag, 17. Dezember, starten zwei Jubiläumsführungen, die von den Betriebszeiten der Hütte und dem Wandel vom Eisenwerk zum Kulturort erzählen. Am Jubiläumstag ist der Eintritt ins Weltkulturerbe von 10 bis 18 Uhr frei. Zum Start beider Jubiläumsführungen setzt das Weltkulturerbe Völklinger Hütte die Gebläsemaschine 9 wieder in Bewegung und bietet den Besuchern so ein seltenes Erlebnis.

Info Die Hüttengeschichte begann 1873 Die Anfänge der Völklinger Hütte reichen bis 1873 zurück. Der erste Hochofen wurde 1883 angeblasen. Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte zeigt international herausragende Ausstellungen und ist Ort für außergewöhnliche Konzerte und Festivals. www.voelklinger-huette.org