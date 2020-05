Neuer Revierjäger : Mit Hund und Flinte gegen randalierendes Wild

Völklingen Als erste Kommune im Regionalverband beschäftigt Völklingen einen Revierjäger. Die Stadt erhofft sich dadurch vor allem Hilfe bei der andauernden Wildschwein-Problematik.

„Rena ist ein echter Allrounder“, sagt Tobias Bräuchler hörbar stolz. Die einjährige Deutsche Wachtelhündin ist der tägliche Begleiter des 31-Jährigen, der seit Anfang des Jahres die Menschen in Völklingen berät, wenn es um die Verhinderung von Wildschaden geht. Vor allem Wildschweine, die auf der Suche nach Nahrung sind, treibt es immer wieder in die Parks und Gärten der Stadt. Sehr zum Leidwesen der Besitzer, die oft danach vor einer regelrechten Trümmerwüste stehen (wir berichteten).

Das Problem mit dem Schwarzwild ist nach Ansicht von Bräuchler „teilweise hausgemacht“. Manche Gärten wären nicht eingezäunt, oder der Kompost liege frei herum. „Da ist natürlich klar, dass die in die Gärten kommen“, sagt der 31-Jährige. Sein grundsätzlicher Tipp für Betroffene: ein Elektrozaun. Der sei am wirkungsvollsten. Laut Verena Lamy, Leiterin des Fachdienstes Forstwirtschaft, könnte die aktuelle Trockenheit das Problem mit dem marodierenden Schwarzwild zudem noch verstärken. „Wir beobachten das Phänomen, dass, wenn es im Wald trocken ist und es für die Tiere im Boden nichts mehr zu holen gibt, sie stattdessen in die Parks und Gärten gehen und dort alles umwühlen“, erklärt Lamy. Da die Parks und Gärten häufig künstlich bewässert würden, herrsche dort noch ein entsprechendes Bodenleben vor, welches die Tiere anlocke. Mit Tobias Bräuchler als neuen Revierjäger habe man sich jetzt allerdings einen Profi für das Problem geholt, der die Bürger auch direkt vor Ort beraten könne, wie die Fachdienstleiterin betont.